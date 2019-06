Charlie Hebdo e i Mondiali femminili, la vignetta fa discutere. «Mangeremo per un mese»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 17:42

Colpisce ancora: la rivista satirica francese, nota per le sue vignette irriverenti, ha dedicato l'ultima (quella del numero in uscita in questi giorni) al, che ha preso il via lo scorso 7 giugno e che sta suscitando crescente interesse. Nella vignetta si vede, senza mezzi termini, unacon un pallone da calcio incastrato nella vagina.L'immagine della donna è un particolare del leggendario quadro 'L'origine del mondo' di Courbet: «Mangeremo per un mese», il titolo sotto l'immagine. «Il calcio femminile - si chiede il redattore capo di Charlie Hebdo nel suo editoriale - deve forse partecipare anch'esso all'imbruttimento delle folle, per poter essere preso sul serio come quello maschile?». La pubblicazione sui social della copertina ha già provocato migliaia di reazioni su Twitter.