Charles Leclerc, l'auto finisce nel molo: «I miei amici sono leggende»

Charles Leclerc pubblica su Instagram la foto di una Fiat 500 finita contro un molo a Montecarlo e rimasta incastrata in una barca ormeggiata. Non è stata opera del pilota della Ferrari, bensì di un amico, come spiega lo stesso Leclerc nella didascalia della storia: «I miei amici sono leggende».

Decisamente divertito, Charles Leclerc ha sicuramente destato molta curiosità tra fan e tifosi della Ferrari. Alla fine, il giovane pilota ha dovuto spiegare cosa è accaduto: «Questo mio amico aveva parcheggiato, ma si era dimenticato di inserire il freno a mano».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 18:45

