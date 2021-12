Pasticcio sorteggio Champions, furia Real: «Azione contro la Uefa se sarà ripetuto»

Il Real Madrid ha preannunciato un'azione contro l'Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio di Champions, che negli ottavi aveva accoppiato le 'merengues' con il Benfica.

Champions League, clamoroso: il sorteggio si ripete alle 15! Accolto il ricorso dell'Atletico

Il club 13 volte campione d'Europa fa infatti notare che l'errore che ha determinato l'annullamento del sorteggio si è verificato dopo che Benfica e Real erano stati accoppiati e sostiene che quindi questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, vada ritenuta “valida”. Lo riferiscono 'Cadena Copè e altri media spagnoli.

Fonti istituzionali del Real Madrid, secondo quanto riferiscono l'edizione online di 'As' e altri media spagnoli, fanno trapelare «profonda irritazione» per il fatto che l'Uefa non abbia tenuto conto, nella ripetizione del sorteggio degli ottavi di Champions a Nyon, che l'abbinamento tra Benfica e lo stesso Real era avvenuto prima che si verificassero gli errori che avevano portato all'annullamento di quanto era accaduto poco prima. Quindi il primo abbinamento non avrebbe dovuto essere toccato, è la tesi di Madrid, invece non è stato così e il Real ha pescato il Paris SG del grande ex Sergio Ramos. Dalla 'Casa Blancà il commento che filtra è che è stata «una verguefa» con un gioco di parole che unisce e sintetizza le parole vergogna e Uefa. Il Real fa anche sapere che in giornata ci sarà «una dichiarazione istituzionale» da parte del club. In tutto ciò non va dimenticato che i rapporti tra Real Madrid e Uefa non sono certo buoni da quando c'è stata la vicenda della Superlega.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA