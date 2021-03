Real Madrid-Atalanta alle 21, le probabili formazioni: Gasperini punta su Pessina, Zidane ritrova Sergio Ramos e Benzema

L'Atalanta prova a riscrivere la storia allo stadio di Valdebebas dedicato ad Alfredo Di Stefano, un pezzo a sua volta di storia del Real Madrid. Che ha vinto 0-1 a Bergamo l'andata, «ma sono curioso di vedere una partita 11 contro 11», ha detto nelle scorse ore Gian Piero Gasperini, facendo ancora riferimento alla contestatissima espulsione di Freuler dopo 18 minuti della gara del Gewiss Stadium. In palio un posto nei quarti di Champions League, che per gli orobici sarebbe il secondo consecutivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ATALANTA

Il nodo principale dello schieramento nerazzurro riguarda proprio la sostituzione di Freuler, bloccato dalla squalifica. Un indizio forte è arrivato alla vigilia, dalla presenza nella conferenza stampa ufficiale, al fianco di mister Gasperini, di Matteo Pessina. «Nel 2010 mio padre mi portò a Madrid a vedere la finale di Champions dell'Inter. Essere qui ora da giocatore è una grande emozione», ha detto il centrocampista dell'Atalanta, che salvo sorprese agirà al fianco di De Roon. Sulle fasce saranno chiesti gli straordinari a Maehle (Hateboer è ancora indisponibile) e Gosens. Davanti Pasalic (reduce dalla doppietta allo Spezia in campionato) appare favorito su Malinovskyi per appoggiare il duo colombiano Duvan Zapata-Luis Muriel, autori sinora in coppia di 32 gol in stagione. In porta sarà confermato Sportiello, con la difesa a tre formata da Toloi, Romero e Djimsiti. L'Atalanta per passare dovrà vincere con qualsiasi punteggio, tranne ovviamente lo 0-1 che porterebbe ai supplementari. «Non snatureremo il nostro modo di giocare. Cercheremo di restare in partita il più possibile», le parole di Gasperini.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL REAL MADRID

I blancos, rispetto alla gara di andata, recuperano due pezzi da novanta come Sergio Ramos e Karim Benzema, con il suo bottino di 69 reti in carriera in Champions League. Alla vigilia Zinedine Zidane non ha svelato quale sarà lo schieramento tattico del Real. Si dovrebbe comunque vedere una difesa a tre, con Varane, Sergio Ramos e Nacho. A tutta fascia Lucas Vazquez a destra e il match winner dell'andata Mendy a sinistra. In mezzo Modric, Kroos e Valverde. In attacco il già citato Benzema e Rodrygo. Zidane non ha alcuna intenzione di sottovalutare la Dea e di lucrare sul risultato dell'andata: «Contro l'Atalanta non ci basterà giocare al 90-95%. Dovremo andare al massimo». Nel Real del futuro potrebbe tornare clamorosamente Cristiano Ronaldo. Il presente però, senza distrazioni, si chiama solo Atalanta.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Benzema, Rodrygo. All.: Zidane.

