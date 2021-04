Champions, Real da semifinale: 3-1. Al Liverpool non basta Salah

ll primo round è del Real Madrid, ma il gol di Salah in apertura di ripresa tiene aperto per il Liverpool un piccolo spiraglio verso la semifinale di Champions. Finisce 3-1 l'andata dei quarti allo stadio Alfredo Di Stefano. In campo ci sono 19 Coppe dei Campioni. Ma quelle della formazione inglese, impacciata e distratta, non si vedono.

La partita

Nel primo tempo quanto pesano le assenze in retroguardia dei lungodegenti Van Dijk, Gomez e Matip. Ed il Real ne approfitta con i gol di Vinicius e Asensio, frutto anche dei 'regalì altrui. Klopp lascia in panchina Firminho e gli preferisce Diogo Jota nel tridente d'attacco. Zidane deve fare a meno di Sergio Ramos (infortunato) e Varane (Covid). Dopo 27 minuti di sostanziale equilibrio ed un paio di squilli di Benzema (al 2' conclusione centrale facilmente bloccata da Alisson), Kroos si inventa un lancio millimetrico per Vinicius. Il brasiliano controlla di spalla, sguscia in area tra Phillips e Alexander-Arnold e di destro porta in vantaggio il Real. Il trio d'attacco del Liverpool non punge (zero interventi di Courtois), in compenso la difesa fa acqua. Al 36' altro lancio di Kroos, che Alexander-Arnold devia di testa servendo Asensio. La punta con un lob morbido confeziona il 2-0. Dopo 42 minuti Klopp cerca rimedi, toglie Keita ed inserisce Thiago Alcantara. Ma i problemi sono soprattutto dietro, con la lentezza di Phillips e le incertezze di Ozan Kabak. Si torna in campo ed improvvisamente (6') cambia l'inclinazione del match. Palla a Diogo Jota, la conclusione gli viene negata dall'intervento di Modric, ma il rimpallo libera Salah che non sbaglia e dimezza lo svantaggio. Il gol dell'egiziano restituisce coraggio al Liverpool, ora più presente nell'area madrilena. Il Real però non si lascia schiacciare, ritrova ordine e palleggio, finché (20') Vinicius realizza il 3-1 su assist di Modric. Il possesso dei Blancos è difficil da scardinare. A 9' dal termine nel Liverpool entrano Firmino e Shaqiri, ma ormai è tardi per raddrizzare la partita. La qualificazione si fa un miraggio per il Liverpool, al cospetto di un Real così solido ed ipnotico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 23:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA