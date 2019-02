Champions, notte senza gol: Lione-Barcellona 0-0 e Liverpool-Bayern Monaco 0-0

Appuntamento al ritorno, dopo la notte senza gol. Il Liverpool in casa e il Barcellona in trasferta, le favorite dei match della serata, hanno pareggiato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League rispettivamente contro il Bayern Monaco e il Lione, con lo stesso punteggio (0-0). I Reds, spinti dal pubblico di Anfield, hanno provato a sboccare il risultato nella ripresa, dopo aver sofferto nel primo tempo le inizative della squadra di Kovac. Niente gol nemmeno per Suarez e Messi in Francia: i blaugrana hanno fatto la partita, fallendo diverse chance. All'inizio del primo tempo, però, hanno addirittura rischiato di andare sotto: traversa di Terrier. Ultimo aggiornamento: 23:08





