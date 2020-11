Lazio, Inzaghi in ansia per i tamponi Uefa in vista della sfida in Russia con lo Zenit

Testa alla Coppa. Pur tra mille difficoltà la Lazio ha ingranato la quinta in campionato ed è al comando del girone di Champions ma l'emergenza a Formello è tutt'altro che passata. Rinfrancata dalla vittoria ottenuta in rimonta e sul filo di sirena Torino la squadra biancoceleste sembra aver imboccato la giusta via ma in vista della trasferta di mercoledì in Russia contro lo Zenit, terza giornata dei gironi di Champions, Inzaghi è di nuovo alle prese con l'enigma formazione. A pendere sulla testa dell'allenatore come una spada di Damocle c'è infatti l'emergenza Covid. Questa mattina alle 9 c'è stato un altro giro di tamponi, c'è attesa per i risultati che in occasione dell'ultima gara di Bruges aveva letteralmente decimato la squadra. Al momento sono in isolamento domiciliare Luis Alberto, Lazzari, Escalante, Vavro (non in lista Champions) e Djavan Anderson, ma alcuni sarebbero debolmente positivi e potrebbero dunque tornare a disposizione.

Un tema che tiene in ansia Inzaghi considerato che il parametro di riferimento della Uefa, che ha stipulato un accordo di esclusività con SynLab, è molto più basso di quello utilizzato dalla Figc. In sostanza bastano poche tracce di virus per risultare positivi per essere considerato positivo, così come accaduto prima di Bruges a Ciro Immobile.

In attesa Inzaghi fa la conta dei disponibili anche perché Fares è uscito malconcio dalla sfida al Torino mentre Marusic all'ultimo non è stato convocato per Torino per un fastidio muscolare. In attesa dei risultati dei tamponi attesi per questa mattina Inzaghi una bella notizia per Inzaghi che dopo 8 mesi ha potuto riabbracciare Senad Lulic. Il capitano della Lazio, out per una doppia operazione alla caviglia, si è allenato coi compagni saltando solo partitella finale a campo ridotto per evitare contrasti duri. Segnali incoraggianti anche da Radu che è fuori per una lesione muscolare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 16:39

