Champions League, sparisce il biscione dalla maglia dell'Inter: la Uefa applica il regolamento. Ecco perché

Shakhtar Donetsk - Inter non è stata di certo una passeggiata per i ragazzi di mister Inzaghi. Oltre ad un avversario ostico, incontrato su un campo notoriamente difficile, l'Inter ha dovuto affrontare anche un'altra «difficoltà» che sicuramente non è sfuggita ai tanti tifosi che hanno guardato il match di Uefa Champions League. I nerazzurri sono stati constretti a modificare la maglia pochi secondi prima di scendere sul rettangolo di gioco.

Niente biscione per Lautaro e compagni. Un biscione che richiamava all'Inter post triplete nella stagione 2010-2011 e che la Uefa non ha ammesso. Facendo riferimento al regolamento, infatti, all'articolo 8.09, che fa riferimento proprio allo stile e ai motivi in evidenza che devono risaltare sulle magliette che i club devono indossare durante le gare dei tornei organizzati dal Uefa, si legge: «La scelta del modello è illimitata, con le seguenti eccezioni da valutare a sola discrezione dell'amministrazione UEFA». Un Biscione che troppo si discostava dalla tinta bianca della maglietta e che, dunque, è rimasto, ma quasi impercettibilmente. Una tinta bianca su sfondo bianco che ha reso quasi invisibile il biscione nerazzurro.

L'Inter, poi, in campo si è trovato contro uno Shakhtar, allenato da Roberto De Zerbi, molto compatto e solido. I nerazzurri hanno sfiorato la rete del vantaggio in qualche circostanza con Barella, che ha colpito la traversa, e Lautaro ad un soffio da un gol spettacolare, ma anche gli ucraini non sono stati da meno e lo scialbo zero a zero finale non racconta a pieno le emozioni dell'anticipo della seconda giornata di Champions.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 20:49

