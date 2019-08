Arriva il sorteggio Champions: Juve, Napoli, Inter e Atalanta conosceranno le loro avversarie

L’attesa è finita. Giovedì 28 agosto alle 18 (diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football) a Montecarlo è in programma il sorteggio della Champions. Juventus, Napoli, Atalanta e Inter conosceranno le loro rivali. La mina vagante è il Real Madrid, inserito in seconda fascia. Tra le nostre squadre, solo il Napoli è certa di evitarlo essendo nella stessa fascia. Le otto teste di serie sono: Liverpool (detentore), Chelsea (vincitore dell’Europa League), Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Psg e Zenit San Pietroburgo. L’Inter è in terza fascia (presenti anche Bayer Leverkusen e Valencia); l’Atalanta in quarta.



Restrizione del sorteggio: non potranno essere inserire in un gruppo squadre della stessa nazione. Inoltre, nello stesso girone non potranno esserci assieme squadre ucraine e russe. Quindi, lo Shakhtar (seconda fascia) non potrà avere Zenit o Lokomotiv Mosca (quarta urna). L’Uefa premierà il miglior giocatore della passata stagione: sono in lizza Cristiano Ronaldo, Messi e Van Dijk. Veenrdì, invece, si chiude con i sorteggi di Europa League (ore 13 su Sky). In corsa Roma, Lazio e, se passa il turno, Torino. Mercoledì 28 Agosto 2019, 21:07







