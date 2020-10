Champions League, sorteggio gironi in diretta live: Juve testa di serie, Inter, Lazio e Atalanta rischio girone di ferro. È arrivato il grande giorno. Tra pochi minuti sarà dato il via alla nuova stagione di calcio internazionale: dall'urna di nyon si comporranno i gruppi del primo turno della ex Coppa Campioni.



SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LA DIRETTA



15.45 Manca circa un'ora al via del Sorteggio per i gironi di Champions League 2020/21



SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE LE REGOLE



Sono trentadue le squadre che si sono qualificate per la fase a gironi della più importante competizione europea. Le italiane che si sono qualificate sono 4: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Di queste, solo la squadra piemontese è in prima fascia e può quindi aspettarsi un gruppo relativamente più semplice. Più complesso il sorteggio per le altre tre squadre italiane tutte in terza fascia.



SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE



Prima fascia: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo).

Seconda fascia: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia), Olympiakos Pireo (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria). Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 15:46



