Il doppio ex Stendardo: «L'Atalanta può far male al Real. Lazio, fuori l'orgoglio con il Bayern»

Atalanta e Lazio si apprestano ad affrontare con spirito diverso l'ottavo di ritorno di Champions League: i bergamaschi sognano l'impresa a Madrid contro il Real Madrid dopo il ko per 1-0 di Bergamo, biancocelesti chiamati quantomeno a un segnale d'orgoglio dopo il 4-1 subito all'Olimpico da parte del Bayern Monaco. Di questo e non solo ha parlato il doppio ex Guglielmo Stendardo.



Come arriva l'Atalanta a questo scontro-verità contro il Real?

"Arriva molto bene. L'ho vista contro lo Spezia, non era facile e mi è sembrata in grande forma. All'andata è stata penalizzata da un episodio molto discutibile, sicuramente se la giocherà alla pari grazie alle sue qualità e alla sua identità di gioco. Mancherà Freuler squalificato ma Pasalic è in forma e lo sostituirà bene. Non dimentichiamoci che l'Atalanta stava eliminando il Psg lo scorso anno. Ha tutte le carte in regola per andare a Madrid e giocarsela alla pari".



Come può far male agli spagnoli la squadra di Gasperini?

"Il Real è forte, è tornato anche Benzema e la musica con lui in campo cambia. Se il Real fa il Real, i valori emergono. Ma se dovesse giocare a ritmi bassi e non dovesse sopportare i ritmi dell'Atalanta, con le individualità che stanno facendo la differenza come Muriel, Zapata e Ilicic, allora potrebbe mettere in difficoltà i blancos. Poi non ci sarà il pubblico e quindi giocare lì è molto diverso rispetto al normale. L'Atalanta dovrà sfruttare questo fattore. E poi servirà un po' di fortuna negli episodi".



La Lazio come dovrà affrontare il Bayern dopo il pesante ko dell'Olimpico?

"Deve giocarsela con tranquillità, non ha nulla da perdere ormai. Recuperare lo svantaggio è un'impresa, il Bayern è la squadra più forte d'Europa adesso. Certo, la Lazio all'andata ha facilitato il compito dei tedeschi con errori individuali palesi. Adesso deve andare a giocarsela, per testare il proprio livello".



In campionato c'è grande lotta per un posto in Champions. Chi rischia di rimanere fuori?

"Io metto Roma, Napoli, Atalanta e Lazio a battagliare per il quarto posto. Vedo ormai l'Inter lanciata per lo Scudetto, la Juventus può arrivare seconda in una stagione comunque deludente, mentre il Milan può difendere il terzo posto. Le altre si giocheranno l'ultimo posto Champions. Il Napoli ha la fortuna di non avere l'Europa e di poter preparare le partite pensando solo al campionato. Roma, Atalanta e Milan invece stanno faticando perché ci sono le coppe di mezzo e questi sforzi, fisici e mentali, si fanno sentire. La Lazio lotterà senz'altro, ma manca continuità".

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 07:57

