Champions League, Malmoe-Juventus LIVE, 0-3. Fine primo tempo: Alex Sandro, Dybala e Morata firmano il vantaggio dei bianconeri

PRIMO TEMPO

46' Morata firma il tris

45' Dybala raddoppia su rigore

43' Rigore per la Juventus

38' Locatelli ci prova

32' Morata spreca la pallone del doppio vantaggio

29' Alex Sandro sfiora la doppietta personale

28' Rabiot ci prova ma non inquadra lo specchio della porta

23' Alex Sandro porta in vantaggio i bianconeri

17' I padroni di casa con Christiansen sfiorano il gol del vantaggio

15' Anche Morata scivola in area in posizione interessante, ma era partito in fuorigioco

14' Il lancio lungo di Bonucci per i due attaccanti viene intercettato prima dalla difesa del Malmoe

10' Dybala scivola solo davanti al portiere e si mangia il gol del vantaggio

9' Primi minuti di studio per le due formazioni

1' Dias dà il via alla prima gara di Champions della Juventus

Il campionato non sorride alla Juventus. Con due sconfitte e un pareggio, la squadra di Massimiliano Allegri cerca oggi il riscatto con il Malmoe, in Svezia, nella prima partita di Champions League. Come ha detto il tecnico stesso, i bianconeri non partono come favoriti, ma i suoi uomini ce la metteranno tutta per arrivare fino alla fine e conquistare una coppa che manca da pareggio e che, con lui in panchina, è stata sfiorata per ben due volte. E siccome vincere aiuta a vincere, la gara di stasera potrebbe dare anche un nuovo sprint ai bianconeri in Serie A, forse. Ecco le formazioni ufficiali.

Malmoe-Juventus, le formazioni ufficiali

MALMOE (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsoon, Rieks; Innocent, Christiansen, Rakip; Birmancevic, Colak. All. Jon Dahl Tomasson

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Malmö-Juventus delle 21 verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in diretta streaming su MediasetPlay. Ma sarà visibile per gli abbonati anche su Sky e più precisamente sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone. Infine sarà possibile vedere Malmö-Juventus in diretta su Now, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 21:49

