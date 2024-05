Champions League, Lenny Kravitz come Al Bano Carrisi: si esibirà prima della finale Borussia-Real Madrid

di Redazione web

A ognuno la sua rock star. A pochi giorni dall'esibizione di Al Bano Carrisi prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, l'Uefa ufficializza chi ci sarà al Kick Off Show in programma prima che ci sia il vero spettacolo sul campo, la finalissima tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Il primo giugno, a Wembley, sarà infatti la rockstar americana Lenny Kravitz a esibirsi nel pre della finale di Champions League tra tedeschi e spagnoli. L'ha ufficializzato la Uefa, che ha scelto Kravitz per il Kick Off Show. Quattro volte vincitori del Grammy Award e una carriera trentennale alle spalle, Kravitz ha pubblicato 11 album in carriera e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Non sarà ai livelli di Al Bano, ma non è niente male nemmeno lui.

