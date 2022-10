Diretta Juventus-Maccabi Haifa, le formazioni ufficiali: in difesa c'è Bremer, nel tridente Di Maria e Kostic

Con ancora zero punti dopo due giornate, a causa delle sconfitte contro Benfica e Psg, il girone di Champions della Juventus è già arrivato al momento della verità. L'ultima volta che i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime tre gare è stata nel 2013/14 (2N, 1P) quando non riuscirono a passare oltre la fase a gironi. All'Allianz contro gli isrealiani del Maccabi Haifa la squadra di Allegri si gioca il tutto per tutto, per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. "L'importante è che la squadra non abbia fretta e che non tenda a strafare", ha dichiarato l'allenatore che sceglierà titolari e subentranti anche in vista dell'impegno di sabato sera contro il Milan. In difesa Bremer ha vinto il ballottaggio con Bonucci. Davanti i tifosi si affidano ai gol di Vlahovic. Dall'altra parte il Maccabi Haifa ha perso le ultime otto partite di Champions League, segnando un solo gol. L'ultimo pareggio (3-3) risale al novembre 2002 contro l’Olympiakos e tra le partite contro le italiane c'è un curioso precedente: l'unica vittoria europea del Maccabi Haifa contro una squadra del nostro campionato risale al novembre 1993 contro il Parma in Coppa delle Coppe, 1-0 in trasferta.

Segui qui l'incontro in diretta

Ore 19:45 Tra poco le formazioni ufficiali

Ore 19:42 Anche la Juventus è allo Stadium

Ore 19:23 Il Maccabi Haifa è arrivato allo stadio

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Kostic, Vlahovic, Di Maria.

MACCABI (5-3-2): Cohen; Batubinsika, Seck, Goldberg; Sudgren, Cheri, Ali Mohamed, Abu Fani, Cornud; Pierrot, Tchibota.

Dove vedere Juve-Maccabi Haifa

Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e in ultra HD su Sky Sport 4K (canale 213). Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity+ e sulle piattaforme SkyGo e NOW TV. Diretta testuale sul sito de Il Messaggero.

