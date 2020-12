Champions League, i sorteggi degli ottavi alle 12: gli avversari di Juventus, Lazio e Atalanta LA DIRETTA

Champions League 2020-21, i sorteggi degli ottavi di finale: in diretta su Leggo, dalle 12, scopriremo chi saranno gli avversari di Juventus, Lazio e Atalanta. I bianconeri, in virtù del primo posto nel girone, sono tra le teste di serie e possono sperare in un avversario abbordabile, mentre Lazio e Atalanta rischiano di incontrare una delle big d'Europa.

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

LE REGOLE Come negli anni scorsi, ci sono determinate regole: non si possono ancora incontrare squadre dello stesso paese né squadre che hanno già disputato lo stesso girone. L'Atalanta, ad esempio, eviterà il Liverpool e la Lazio il Borussia Dortmund, ma sono tante le insidie dietro l'urna di Nyon. Le squadre teste di serie, che hanno vinto il proprio girone, giocheranno il ritorno in casa.

GLI AVVERSARI DA EVITARE Nonostante i risultati altalenanti, il Real Madrid, che può essere incontrato sia dalla Lazio che dall'Atalanta, è un avversario decisamente complicato. Assolutamente da evitare anche Manchester City, Bayern Monaco (detentore della Champions League), Paris Saint-Germain e Liverpool (solo per la Lazio). Più abbordabili, ma comunque complicate, Chelsea e Borussia Dortmund (solo per l'Atalanta).

LE DATE Le partite di andata degli ottavi sono in programma il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo, tutte alle ore 21. Il sorteggio successivo, per i quarti di finale e i successivi accoppiamenti, si terrà il 19 marzo 2021.

TESTE DI SERIE

Bayern (GER, Gruppo A)

Real Madrid (ESP, Gruppo A)

Manchester City (ENG, C)

Liverpool (ENG, D)

Chelsea (ENG, E)

Borussia Dortmund (GER, F)

Juventus (ITA, G)

Paris (FRA, H)

NON TESTE DI SERIE

Atlético Madrid (ESP, A)

Borussia Mönchengladbach (GER, B)

Porto (POR, C)

Atalanta (ITA, D)

Siviglia (ESP, E)

Lazio (ITA, F)

Barcellona (ESP, G)

Leipzig (GER, H)

