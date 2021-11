Scacco alla Regina, Juve a casa del Chelsea: Allegri sfida la leader della Premier

Porte girevoli alla Juventus: rientra Dybala, esce Danilo. Il recupero dell'argentino è molto importante per i bianconeri, che stasera (ore 21, diretta su Canale 5) in casa del Chelsea proveranno a blindare il primo posto del Gruppo H.

«Paulo c'è, ma si è allenato per la prima volta in gruppo dopo dieci giorni», dice Allegri, orientato a lasciare la Joya in panchina per rilanciarlo sabato contro l'Atalanta. In attacco ci sarà «uno tra Kean e Morata», prosegue il Conte Max tra ammissioni («l'attacco sta segnando meno del previsto»), prese di coscienza («Ronaldo fa parte del passato») e speranze («sono sicuro che ritroveremo i gol»).

Il favorito per giocare con Chiesa è lo spagnolo, assente all'andata allo Stadium e soprattutto assetato di rivalsa contro quel Chelsea che nel gennaio 2019 lo rispedì all'Atletico Madrid: «A Londra non mi sentivo benvoluto o apprezzato dal club e dai tifosi. E Sarri faceva promesse irrealizzabili», spiegò Morata dopo la separazione. In difesa largo a Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Kulusevski, Bentancur, Locatelli e Rabiot. «La Juve ora ha uno spirito diverso assicura De Ligt --, abbiamo capito che per vincere dobbiamo morire sul campo. Sogno di vincere la Champions, ma non è facile. Rinnovo? Ora non ci penso, dobbiamo essere focalizzati solo sul campo».

Ai ko di Chiellini (rientra in gruppo domani), De Sciglio e Bernardeschi si è aggiunto dunque il forfait di Danilo, bloccato per due mesi da una lesione di medio grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra.

La Juve perde uno dei leader della sua difesa, nonché un prezioso jolly multiuso. Lo stop di Danilo potrebbe spingere il club bianconero ad andare a gennaio sul mercato dei terzini destri, magari tentando l'affondo per un profilo italiano come Florenzi o Faraoni.

Scelte ristrette anche per il Chelsea, che non perde dal ko contro la Juve del 29 settembre: Havertz e Werner non stanno bene, Lukaku ha recuperato solo per la panchina. In attacco ci saranno probabilmente Hudson-Odoi e Mount.

