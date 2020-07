Champions ed Europa League: mezzogiorno di fuoco

Mezzogiorno di fuoco. Quello di oggi a Nyon per le nostre squadre, dove verranno stabiliti gli abbinamenti per i quarti di finale e quindi anche il tabellone per le fasi finali delle due coppe europee. Il sorteggio per la Champions inizierà alle 12, mentre quello per l’Europa League alle 13.

A dire il vero solo l’Atalanta ha già guadagnato i quarti nell’Europa delle grandi, come Atletico Madrid, Psg e Lipsia. Juve e Napoli devono ancora disputare il ritorno dei quarti di Champions. Con i bianconeri che dovranno ribaltare lo 0-1 patito a Lione, nell’andata degli ottavi pre-Coronavirus, mentre il Napoli con il Barcellona ripartirà dall’1-1 del San Paolo. Queste sfide, come le altre due ancora in ballo (Real-City 1-2 e Chelsea-Bayern 0-3), si disputeranno il 7 e 8 agosto (allo Stadium e Camp Nou), quindi la Final Eight in Portogallo, a Lisbona.

In Europa League le regole per il sorteggio sono identiche a quelle previste per la Champions. La Final Eight si giocherà in questo caso in Germania dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Prima però, tra il 5 e il 6 agosto, si disputeranno le sfide di ritorno degli ottavi di finale; Getafe-Inter e Roma-Siviglia, invece, si giocheranno in gara unica, sempre in terra tedesca. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 07:00



