Andrea Dossena, ex Reds: «Inter-Liverpool?Sfida intensa, da brividi e punto su Sanchez»

Andrea Dossena conosce perfettamente il Liverpool. L’ex difensore-centrocampista classe 1981 ha giocato un anno e mezzo con i Reds (dal 2008 al gennaio del 2010), segnando anche una rete in Champions League contro il Real Madrid. Chi meglio di lui per presentare Inter-Liverpool?

Dossena, che gara dobbiamo aspettarci a San Siro?

«Mi aspetto una gara aperta. Ci sarà un ritmo elevato. Il Liverpool fa proprio dell’intensità il suo marchio di fabbrica. Klopp è bravissimo a livello tecnico ma la sua arma migliore è proprio la grande intensità».

Che armi possiede l’Inter di Inzaghi per mettere in difficoltà i Reds?

«A differenza dello scorso anno, l’Inter gioca meno chiusa, prova a tenere il pallone e a costruire gioco. Dovrà cercare di tenere il ritmo alto e sbagliare il meno possibile».

C’è un giocatore dell’Inter che potrebbe fare la differenza?

«Sanchez, con la sua velocità e imprevedibilità, potrebbe mettere in crisi la difesa del Liverpool. Anche gli inserimenti di Barella possono essere un fattore determinante».

Che ricordi ha della sua esperienza al Liverpool?

«Sono passato da una realtà come l’Udinese al Liverpool. Ti senti un pesce fuor d’acqua, è un calcio completamente diverso da quello che sei abituato. Mi sono accorto anni dopo quanto sia stato bello e importante giocare con la maglia del Liverpool. Un’esperienza che mi porterò con me per sempre».

Parliamo anche di volata scudetto. Che sensazioni ha?

«Davvero interessante che ci siano tre squadre a lottare per il titolo. Credo che l’Inter sia la favorita su Milan e Napoli: è abituata a gestire la pressione che si respira quando ti giochi certi traguardi».

La Juventus a che punto è?

«Non credo che Allegri, come ha detto, tra l’altro, possa più pensare alla clamorosa rimonta. Ha perso tanti punti all’inizio del campionato e sta cercando ancora la sua vera identità. Lo si è visto contro l’Atalanta. La Dea avrebbe meritato la vittoria».

E del neo-juventino Vlahovic come la mettiamo?

«Parliamo di un grande attaccante. Nei prossimi 10 anni sentiremo parlare tanto di lui. Tittavia non credo sia giusto paragonarlo con i vari Mbappé e Haaland».

