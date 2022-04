Champions, Benzema stende il Chelsea: il Real passa 3-1. Il Villarreal batte il Bayern

Magico Karim Benzema! Dopo la tripletta che ha eliminato negli ottavi il Paris Saint-Germain, altra tripletta per lo strapotente transalpino, che permette al Real Madrid di vincere 1-3 in casa del Chelsea nell'andata dei quarti di Champions League. Successo anche per il Villarreal, 1-0 sul Bayern Monaco e “Sottomarino Giallo” che continua a sognare, dopo aver estromesso la Juventus. Diluvia a Stamford Bridge, dove c'è regolarmente in panchina nel Real Carlo Ancelotti, negativizzatosi dal covid. Merengues pericolosissimi già al 10' con una traversa colpita da Vinicius. Poi uno-due micidiale firmato Benzema. Al 21' il francese chiede il triangolo a Vinicius e lo chiude con un colpo di testa potente che supera Mendy. Al 24' ancora Benzema di testa, in controtempo, insacca un suggerimento di Modric. Il Chelsea si rivitalizza al 40' quando Jorginho propone una palla in invitante, che Havertz di testa spedisce alle spalle dell'ex (fischiatissimo) Courtois. Prima del riposo sempre Benzema va a centimetri dall'1-3, ma non fallisce dopo pochi secondi di ripresa, sfruttando un clamoroso errore in disimpegno del portiere dei blues Mendy. Il doppio vantaggio del Real viene salvato al 50' da un miracolo di Courtois su botta di Azpilicueta. Entra Lukaku, che di testa tutto solo si divora il 2-3.

All'Estadio de la Ceramica Villarreal già a bersaglio all'8' con Danjuma, al termine di una bella azione corale. Il Bayern mai si rende veramente pericoloso, neppure Lewandowski. I bavaresi tremano al 41' quando un cross sbagliato di Coquelin inganna beffardamente Neuer, ma il 2-0 viene annullato dal Var per fuorigioco. Il secondo tempo si apre con un palo clamoroso colpito dalla distanza da Gerard Moreno. Il Bayern spinge, ma Rulli in porta è una sicurezza. Neuer invece fa una follia in appoggio e rischia di essere uccellato da metà campo da Moreno. Il Villarreal vince con merito e il risultato sta anche stretto agli spagnoli.

