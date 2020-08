Atalanta-Psg, dalle 21 la diretta, Gasp col dubbio Pasalic-Malinovskyi. Mbappè c'è ma va in panchina

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 14:34

Al Da Luz di Lisbona si apre ufficialmente la Final Eight di Champions League, tutta ospitata nella capitale portoghese e che con questa elettrizzante formula a gara secca assegnerà il titolo in sette partite, con la finale in programma domenica 23. La sorprendente Atalanta, unica italiana superstite, vuole continuare a sognare e compiere l'ennesimo miracolo, ma sulla sua strada c'è la corazzata Paris Saint Germain.Al Da Luz di Lisbona si apre ufficialmente la Final Eight di Champions League, tutta ospitata nella capitale portoghese e che con questa elettrizzante formula a gara secca assegnerà il titolo in sette partite, con la finale in programma domenica 23. La sorprendente Atalanta, unica italiana superstite, vuole continuare a sognare e compiere l'ennesimo miracolo, ma sulla sua strada c'è la corazzata Paris Saint Germain.Le probabili formazioni(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All.Gasperini(4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera, Gueye; Neymar, Icardi, Sarabia. All.Tuchel