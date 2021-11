Champions, Atalanta a Berna con lo Young Boys: Gasperini a caccia del pass per gli ottavi

«Sarà una gara fondamentale perché possa essere decisiva l'ultima», in casa contro il Villarreal. Così Gian Piero Gasperini ha inquadrato il match che l'Atalanta (ore 21) giocherà stasera in Svizzera contro i campioni elvetici dello Young Boys, già battuti a Bergamo 1-0.

«Sarà una partita diversa dall'andata quando lo Young Boys si presentò guardingo. Questa volta dovremo vincere entrambe». Di certo sarà diversa per il manto erboso, che sarà in sintetico: «Dovremo adattarci alla diversa velocità della palla, al rimbalzo, al modo diverso di colpirla, ma non potrà essere un alibi. Vogliamo andare avanti in Champions.

L'Atalanta è terza nel gruppo F con 5 punti davanti ai 3 dello Young Boys. Manchester United e Villarreal (che si sfideranno in Spagna dalle 18,45) sono a quota 7. Comunque con due successi i nerazzurri saranno agli ottavi. «Abbiamo fame, abbiamo voglia di far vedere il nostro valore», ha detto Mario Pasalic, reduce dalla doppietta di sabato con lo Spezia e uno dei calciatori più in forma dell'Atalanta: «Mi sento benissimo. Sto giocando con continuità e i gol e gli assist arrivano».

Davanti, con Pasalic e Zapata, potrebbe giocare Malinovskyi, con Ilicic e Muriel destinati a iniziare dalla panchina.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA