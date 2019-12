Champions, le altre: avanzano Liverpool e Borussia Dortmund. Ajax eliminato dal Valencia

Nel girone dell'Inter, sconfitta dal Barcellona, si qualifica per gli ottavi di Champions - insieme ai catalani - Il Borussia Dortmund battendo lo Slavia Praga per 2-1. Queste le reti: nel pt 10' Sancho, 43' Soucek, nel st 16' Brandt. Nel girone del Napoli, qualificatosi con il 4-0 ai belgi del Genk, i l Liverpool si impone 2-0 sul campo del Salisburgo nell'ultima sfida del gruppo E e si passa agli ottavi di finale come vincitori del girone davanti ai partonepei.



Gli altri gironi

Il Chelsea si è qualificato agli ottavi di finale della Champions League battendo per 2-1 i francesi del Lilla in una partita del gruppo H. Reti di Abraham (19' pt), Azpilicueta (35' pt) e Remy (33' st). I Blues arrivano alla pari con il Valencia, ma passano come secondi nel girone a causa degli scontri diretti (0-1 e 2-2). Serata da incubo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per l'Ajax. Gli olandesi, semifinalisti nella scorsa edizione, hanno infatti perso in casa 1-0 con il Valencia (rete di Rodrigo Moreno al 24' pt) ed sono stati eliminati mentre gli spagnoli si sono qualificati per gli ottavi di finale.

Il Lione di Rudy Garcia avanza in Champions pareggiando in casa 2-2 con il Lipsia, già qualificato avendo prima di questo match la certezza di aver vinto il gruppo G. Queste le reti: nel pt 9' Forsberg (rigore), 33' Werner (rigore); nel st 5' Aouar, 37' Depay. Ai francesi è stato sufficiente un punto perché la squadra con cui erano alla pari al secondo posto nel girone, lo Zenit San Pietroburgo, è stato battuto 3-0 a Lisbona dal Benfica perdendo non solo la possiiblità di passare in Champions ma anche quella di finire in Europa League.

Martedì 10 Dicembre 2019, 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA