Domani c'è lo Zenit, Allegri avvisa la Juventus: «Arrivare agli ottavi con due turni d'anticipo è salutare per il morale»

«Domani possiamo centrare il primo

obiettivo stagionale: sarebbe bello farlo con due giornate di

anticipo, avremmo una tranquillità diversa per concentrarci più

sul campionato». Così il tecnico della Juventus, Massimiliano

Allegri, alla vigilia della sfida contro lo Zenit San

Pietroburgo. I bianconeri hanno la possibilità di strappare il

pass per gli ottavi conquistando almeno un punto nella gara di

domani sera. Max Allegri non ha avuto

bisogno di urlare con i suoi ragazzi dopo le ultime due

sconfitte consecutive. «Ho una squadra intelligente, che capisce

i momenti e per questo motivo non ho dovuto alzare la voce -

rivela l'allenatore della Juventus - e i miei giocatori hanno

capito da soli che siamo in un momento no: nessuno si sarebbe

aspettato due sconfitte così, dobbiamo reagire vincendo duelli

aerei e contrasti per portare le partite dalla nostra parte.

Sabato il Verona ha fatto 25 falli, noi solo 8».

Ma non è tutto, Max quindi precisa: «Siamo arrabbiati e dispiaciuti, in

5 giorni abbiamo buttato a mare ciò che si era costruito in un

mese e mezzo». Allegri commenta così il momento no della

Juventus «Su 15 gol presi finora, 11 sono arrivati contro

squadre di tutto rispetto ma che stanno tra il decimo e il

ventesimo posto - aggiunge - e questo deve farci riflettere e su

questo dobbiamo migliorare». Sul modo per uscirne: «È inutile

parlare del problema, ma trovare la soluzione e la soluzione è

lavorare e stare zitti: nel calcio la regola è che chi vince è

bravo, chi perde ha torto. Dobbiamo avere tutti un senso di

responsabilità, costruire un mattoncino alla volta». Amen

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 17:02

