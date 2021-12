Catania Calcio, la decisione del tribunale: «Fallimento per insolvenza»

Arriva la sentenza attesa. Il tribunale di Catania ha decretato il fallimento del Calcio Catania Spa 1946 per insolvenza. A 24 ore di distanza dall'udienza tenuta ieri, martedì 21 dicembre, è stata depositata la sentenza che ha accolto l'istanza presentata dalla Procura.

Dopo aver acquisito la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio e la documentazione prodotta dai legali del club rossazzurro, il tribunale ha decretato il fallimento del Calcio Catania disponendo l'esercizio provvisorio fino al 2 gennaio e nominando tre curatori fallimentari: l'avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D'Arrigo.

La squadra questa sera andrà regolarmente in campo contro il Monopoli, nella gara in programma alle 21 al Massimino e valida per la prima giornata di ritorno del girone C del campionato di Serie C.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 18:38

