Lazio, Cataldi ai tifosi: «Mi mancate e mi manca il campo»

“Il campo mi manca tantissimo”. C'è anche il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, nella lunga lista dei giocatori che non vedono l'ora di poter tornare a giocare. “E' faticoso soprattutto per chi come noi è abituato ad allenarsi sempre” spiega a Lazio Style Radio il centrocampista che è in contatto quotidiano con i compagni e l'allenatore: “Il gruppo Whatsapp di squadra è molto attivo e speso ci videochiamiamo con i compagni. Sento il capitano Lulic, per sapere come sta se sta recuperando dall'infortunio, così come Milinkovic, che spesso mi prende in giro sui social o Correa”. Cataldi come i compagni si sta allenando per non farsi trovare impreparato: “Lo staff ci segue quotidianamente, ci hanno messo tutto a disposizione per fare il meglio. Ovviamente non è lo stesso, il campo non è sostituibile in nessun modo, ma cerchiamo di tenerci in forma”. Tuttri in attesa che riprenda il campionato: “Ci hanno fermato in un momento per noi molto positivo ma quando si si ripartirà saremo tutti pronti per riprendere da dove avevamo lasciato. Abbiamo fatto un campionato incredibile e possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni anche perché siamo pronti e carichi. Cosa darei per lo scudetto? Tutto tranne la mia famiglia (ride, ndr)”.“Io sto giocando alla play tutto il tempo, a Call of Duty. Mia moglie mi fa pulire la cucina, ormai sono esperto, se vi serve di pulire chiamatemi (ride ndr). Ora sto provando a fare un grande puzzle, una cosa più tranquilla. Poi ogni tanto devo rivedermi le partite vecchie, perché mi manca troppo, senza non ce la faccio. Anche solo l’entrare a Formello, è una cosa che aspetto con molta ansia”. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 19:42



