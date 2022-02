Milan, niente Samp per Castillejo: voleva solo il Valencia. Per l'estate fari su Botman e Sanches

Il mercato del Milan si chiude senza colpi. Né in entrata come in uscita nonostante Maldini e Massara abbiano provato a convincere fino all'ultimo Samu Castillejo ad accettare il prestito alla Sampdoria. Un no arrivato dopo che per giorni il Milan stava trattando il suo trasferimento al Valencia. Un Milan che non è cambiato, che ha guardato al futuro con Marko Lazetic, che ha rifiutato il prestito oneroso di Kulusevski, che ha deciso di tenere i soldi di gennaio per giugno, per Sven Botman, l'unico vero obiettivo del Diavolo. Un affare possibile per Nikkie Bruinenberg, agente dell'olandese che il Lille non ha voluto cedere in questa sessione di mercato.

A Voetbal International non ha nascosto che «c'è stato molto interesse intorno a Sven, le offerte sono state fatte da diversi club. Ma non sono stati in grado di soddisfare il prezzo richiesto. Il Lille semplicemente non vuole venderlo». Il giocatore è deluso? «No, Sven è diventato campione lì e gioca in Champions League. È solo la sua seconda stagione, in un bellissimo club. Quindi non è un disastro restare». Lo è sicuramente il Milan: «Posso dirvi che è uno dei club interessati. Bisognerà aspettare per vedere dove giocherà a calcio la prossima estate».

Ma dal Lille potrebbe arrivare anche un altro giocatore. Si tratta di Renato Sanches. Il Fondo Elliott è pronto a portare avanti il progetto di Maldini con l'obiettivo di tornare a vincere. E lo farà anche con Ibrahimovic. Sarà lui a decidere se proseguire la propria avventura in rossonero o dire addio al calcio giocato. Ma dall'aria che tira, Zlatan ha fatto capire che non ha nessuna voglia di smettere.

