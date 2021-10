Cassano al veleno contro la Juve di Allegri: «Gioca male, rischia di non andare in Champions»

Antonio Cassano decisamente poco tenero con la Juventus di Massimiliano Allegri. Durante la diretta Twitch alla BoboTv, insieme a Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, l'ex fantasista barese non usa mezzi termini: «Giocando così, non va da nessuna parte».

«La Juve è la squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di stagione: gioca male, ma per i giornali basta vincere. La Juve rischia di non arrivare quarta giocando così» - l'affondo di Antonio Cassano - «Secondo me non basta quello che vedo. La Juve gioca a 50 metri dalla propria porta, non puoi assolutamente far questo tipo di calcio: io non ce l'ho con la Juve o con Allegri».

'Fantantonio' è decisamente poco soddisfatto della qualità del gioco espresso dai bianconeri e invita a non farsi illudere dai risultati che sono tornati ad essere decisamente positivi, come accaduto in Champions. «Allegri ha imbavagliato il Chelsea di Tuchel? Il tedesco ha vinto 4 trofei in 10 mesi ed è primo in classifica nel campionato più difficile del mondo. Poi magari a maggio la Juve vince, ma io rimango della mia idea: con questo calcio non vai da nessuna parte», aggiunge Antonio Cassano.

