Casillas fa coming out su Twitter: «Sono gay, spero che mi rispetterete». Solo una provocazione?

«Sono gay, spero che mi rispetterete». Con questo messaggio Iker Casillas ha fatto coming out a 41 anni. L'ex portiere di Real Madrid e della nazionale spagnola, ha scelto Twitter per annunciare al mondo di essere un omosessuale. Dopo tanti anni passati insieme alla giornalista Sara Carbonero, l'ex calciatore ha deciso di svelare al mondo il suo segreto più grande. Particolare, tra i messaggi ricevuti, quello dell'ex capitano del Barcellona Carles Puyol: «È il momento di raccontare la nostra storia, Iker».

L'ipotesi troll

C'è chi ipotizza che il messaggio di Casillas possa essere in realtà solo una provocazione. La risposta di Puyol ha fatto insospettire molti. A che storia si riferisce l'ex capitano del Barcellona? Dopo la fine della relazione con Sara Carbonero, con cui ha avuto due figli, è stato preso di mira e qualcuno gli ha anche attribuito flirt gay. Per il momento nessun ripensamento, il coming out resta. Così come i tantissimi messaggi di supporto. «Ti rispetto come e più di prima», il messaggio che scrivono in tanti.

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

