Cartellino blu nel calcio, cosa è e quando si usa: così cambia il concetto di espulsione

È in arrivo una novità rivoluzionaria nel calcio, ad imitazione di ciò che già accade in altri sport come rugby e pallanuoto: l'espulsione temporanea, per dieci minuti. Secondo quanto riferiscono il «Telegraph» e altri media britannici, l'Ifab, ovvero l'unico ente che può cambiare le regole dello sport più amato, ne discuterà nel corso del suo «General Meeting» del prossimo 2 marzo a Glasgow.

Cos'è il cartellino blu e quando si usa

Il cartellino blu verrebbe utilizzato solo in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o di «fallo tattico» o di situazioni antisportive come possono essere, ad esempio, le trattenute reiterate. L'espulsione dal campo sarebbe, come avviene nel rugby, di dieci minuti.

Dove e quando lo vedremo

Nel calcio in passato i cartellini blu sono già stati sperimentati con successo (provocando la diminuzione di falli tattici e proteste) in alcune leghe minori gallesi e ora, secondo il Telegraph, la competizione che potrebbe essere utilizzata come «terra di sviluppo» potrebbe essere la FA Cup. Se ne saprà di più dopo il 2 marzo, data che l'Ifab ha confermato con una nota come quella del suo prossimo Meeting.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 21:40

