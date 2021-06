Carlo Ancelotti al Real Madrid, ora è ufficiale

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid. Un vero e proprio colpo di scena nel domino delle panchine che si è innescato in tutta Europa. La notizia, anticipata dalla stampa spagnola, ha sorpreso tutto: il ritorno dell'ex allenatore del Napoli sulla panchina madridista è inaspettato. Carlo Ancelotti ha firmato un contratto di tre anni con il club madrileno.

Un ritorno clamoroso, in effetti. Nessuno aveva ipotizzato un ritorno di Ancelotti, che con il Real ha vinto una Champions League, al Real Madrid al posto di Zinedine Zidane. Mister Ancelotti lascia la panchina dell'Everton per tornare a Madrid. Un richiamo evidentemente troppo forte per l'ex allenatore del Napoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA