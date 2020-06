Dybala: «La Juve vuole centrare la finale di Coppa Italia»

Cose mai viste. La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan di scena stasera (ore 21, arbitra Orsato, diretta tv su Rai 1) allo Stadium inaugura una nuova era del calcio italiano. Per l’occasione, Sarri vara infatti un tridente inedito, mai schierato dal primo minuto: Douglas Costa a destra, Dybala al centro, Cristiano Ronaldo a sinistra.

I tre di questa DDR hanno sin qui collezionato soltanto briciole di partita giocata insieme: appena 84 minuti complessivi tra campionato e coppe. Un tridente all’insegna della tecnica e della velocità, roba da autovelox. «Mia Signora, abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ora ci siamo quasi. Tra poco potrai rivederci in azione. Daremo il massimo per te, lotteremo per te, dedicandoti ogni vittoria», dice Dybala in un video emozionale pubblicato sui social.

Il problema è riempire l’area, viste le caratteristiche atipiche dei tre attaccanti che amano partire tra le linee del territorio nemico. In mancanza di Higuain (indisponibile come Demiral, Chiellini e Ramsey), Sarri aveva testato Khedira, chiamato a far valere la prestanza in area rossonera. Ma alla fine a centrocampo l’avrebbero spuntata Bentancur, Pjanic e Matuidi.

In difesa si riparte dai soliti noti: Cuadrado a destra, Bonucci e De Ligt al centro, Alex Sandro a sinistra. Le chiavi della porta saranno di Buffon, il portiere di coppa. La Juve spera di rivederlo tra i pali anche nell’eventuale finale del 17 giugno a Roma, dove SuperGigi si augura di eguagliare il record di sei Coppe Italia vinte di Roberto Mancini (4 con la Sampdoria, 2 con la Lazio).

Certo, ricominciare a 42 anni e mezzo, dopo quattro mesi senza match, è difficile. Ma non se ti chiami Buffon. L’ultima sua apparizione fu semplicemente straordinaria, il 13 febbraio nella semifinale di andata al Meazza, quando negò per tre volte il gol a Rebic. Bene, bravo, bis.

