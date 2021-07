Italia-Inghilterra, il saluto di Caressa e Bergomi: «Un abbraccio a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennario»

Un gesto di vero Fair Play. Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi i telecronisti di Sky che da anni seguono la nazionale azzurra, in apertura di telecronaca della Finale di questi Europei 2020, hanno mandato un saluto, un abbraccio ai loro "avversari", ovvero ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennario i telecronisti Rai fermati dal Covid.

Proprio durante la cerimonia di chiusura di questi Europei Caressa ha detto: «Fateci mandare un grande saluto e un abbraccio ad Alberto Rimedio e Antionio Di Gennaro che non possonno essere in postazione qui accanto a noi in tribuna».

Un bel gesto da parte di Caressa e Bergomi che sono i diretti concorrenti di Rimedio e Di Gennaro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA