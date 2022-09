L'ex Caniggia: «Roma-Atalanta? Il mio cuore è a Bergamo, ma punto sui giallorossi»

di Francesco Balzani

Chioma bionda da rockstar, fisico da corridore e volto scavato. Lo chiamavano Figlio del Vento perché la leggenda vuole che fosse capace di percorrere i 100 metri in 11 secondi. Claudio Paul Caniggia è un simbolo del calcio anni 90, anche se viene ricordato soprattutto per il gol fatale in semifinale contro gli azzurri nei mondiali italiani del 1990. Il compagno di giochi (fuori e dentro il campo) preferito da Maradona ha diviso la sua carriera italiana tra Verona, Bergamo e Roma. Con gioie, dolori e una squalifica per doping proprio nella capitale. Oggi vive a Marbella e si gode la sua numerosa famiglia.

Roma-Atalanta, per lei è il derby d’Italia. Per chi tiferà?

«Bergamo è la mia seconda casa. Lì ho lasciato tanti amici e grandi partite: le due vittorie contro la Juve per esempio. Oppure quella contro il Milan e la Samp di Vialli e Mancini. Ci sarebbe bastato poco per competere per lo scudetto. Non sono ipocrita e dico che l’Atalanta è più nel mio cuore ma auguro a entrambe di lottare per lo scudetto. Basta con Juve, Inter e Milan. A Roma doveva essere l’erede di Voeller, l’inizio fu incoraggiante. Poi il doping… Ho sbagliato, ho pagato. Ma la punizione è stata esagerata, non era un inganno. La cocaina non ti fa giocare meglio. Avrebbe avuto più senso una squalifica inferiore e un periodo ai servizi sociali, come succede negli Stati Uniti. Comunque di Roma ho tanti bei ricordi, soprattutto per aver ammirato le opere di Michelangelo e Leonardo. Una passione che ho trasmesso a mio figlio che oggi dipinge».



