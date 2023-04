Vincent Candela truffato da un amico: «Dammi 500mila euro e ti estinguo il mutuo della villa». Ma l'uomo sparisce con i soldi

di Redazione web

Vincent Candela truffato a Roma. Un falso mediatore gli aveva promesso di abbassare il valore del mutuo della villa in cui vive, estinguendo il debito a una cifra nettamente più bassa, riporta Repubblica. L'ex calciatore, campione d'Italia con la Roma nel 2001, avrebbe dovuto pagare subito e in una tranche unica 500mila euro. Una mossa che gli avrebbe permesso di risparmiare 200mila euro.

Cosa è successo

A truffare Candela sarebbe stato Marco Landolfi, un suo amico. La vicenda risale al 2021. Fidandosi della "dritta" dell'esperto, l'ex calciatore francese ha pagato i 500mila euro a Landolfi, affidandogli anche la procura per poter trattare direttamente con la Deutsche Bank. L'uomo però sparisce, mentre la banca fa sapere che non esiste nessun accordo del genere. Dopo aver appurato di essere stato truffato, Candela ha denunciato Landolfi. Il finto mediatore ora è accusato del reato di truffa. Non solo per l'inganno a Candela.

