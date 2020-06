Serie A, il calendario: tutte le date delle partite alla ripresa. Si ricomincia il 20 con Torino-Parma

Sono 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana (l'ultimo di giugno e quattro a luglio), e nessuna di queste sarà a Napoli e Lecce. In attesa che sia ufficializzato il calendario per la ripresa del campionato, a quanto apprende l'agenzia Ansa, oltre metà dei match verrà programmata alle 21.30 e una cinquantina alle 19.15. Nessuna squadra, inoltre, giocherà più di due partite in diurna. Juventus-Lazio, big match scudetto del 34mo turno, verrà molto probabilmente scelto come posticipo del lunedì il 20 luglio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo big match arriva mercoledì 24 giugno alle 21.45: Atalanta-Lazio. Stesso giorno e stessa ora che vedrà il ritorno in campo della Roma in casa contro la Sampdoria. Il match-scudetto Juventus-Lazio è in porgramma lunedì 20 luglio alle 21,45.LEGGI ANCHE --> Gravina: «Quarantena, a 7 giorni dal via vedremo. Algoritmo garanzia di equità e spero sia riapra presto ai tifosi» La storia del campionato ricomincerà comunque con i quattro recuperi della 25^ giornata e da Torino-Parma che metteranno la palla al centro alle 19,30 di sabato 20 giugno.