Marco Tardelli, giocare a giugno? «Si annulli il campionato e si pensi al prossimo»

«Si annulli il campionato e si pensi al prossimo». E' categorico Marco Tardelli, ex campione del mondo del 1982, sulla ripresa della Serie A. Ma, come spiega, questa sembra essere l'unica decisione attuabile al momento, vista l'emergenza Coronavirus ancora in atto: «E' vero, è un peccato, ma se continuerà così, penso di debba annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle Coppe. Qualcuno ci perderà, ma non si può fare altrimenti», ammette a Tmw Radio. «Non sopporto le polemiche, non si può litigare su qualsiasi cosa, anche in questo momento dice Tardelli, facendo riferimento anche agli ultimi scontri in Lega, come quello tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli - Si deve trovare un accordo». Mentre sul futuro prova comunque a rimanere positivo: «Si dovrà ricominciare da zero, lo faremo». Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 08:58



