«Callejón, non andare via»: il piccolo tifoso piange disperato col gemello dell'attaccante del Napoli

¿Cuántas veces fuimos el abrazo, las lágrimas y el pedido de Simón?

Esto representa Juanmi Callejón para el hincha de @Bolivar_Oficial.

El niño se metió al vestuario y despidió como todos sentían al ídolo.

Emoción a flor de piel... Te lo hace sentir el Fútbol. pic.twitter.com/YWHY9s89lX — Agustín Suárez D. (@A_SuarezDoreski) December 29, 2019

Domenica 29 Dicembre 2019, 22:30

A vederli vicino, uno accanto all'altro, è impossibile riconoscerli. Se però mettetee suo fratello gemelloin campo, la differenza si nota subito. Entrambi cresciuti nelle giovanili del, il primo è diventato un elemento importante deled ha giocato ai massimi livelli, mentre il secondo ha girato il mondo, trovando la sua dimensione col club boliviano delUna scelta di vita, dettata forse dalla voglia di viaggiare. Tra giocare nella serie cadetta spagnola e competere nei massimi campionati dall'altra parte del mondo,ha scelto la seconda opzione. Ed è riuscito a farsi amare tantissimo in: con il, infatti, il gemello dell'attaccante del Napoli ha giocato per nove stagioni (fatta eccezione per una breve esperienza di qualche mese in Arabia Saudita) e vinto quattro campionati, segnando anche ben 132 gol.Nei giorni scorsi,ha annunciato che lascerà il, non rinnovando il contratto in scadenza per motivi familiari, non meglio precisati. Un addio che ha commosso tanti tifosi del club, ma che ha colpito in maniera particolare un bambino. Al termine della sua ultima gara col Bolivar (2-2 contro il Royal Pari, con un gol per lo spagnolo),è stato raggiunto da un piccolo tifoso. Il bambino si è gettato addosso a lui ed ha iniziato a piangere disperatamente: «Ti prego, non andare via, sei il mio campione preferito». Una scena che commuove tutti, in primis l'attaccante madrileno, che inizia a piangere a ridotto e regala al suo piccolo tifoso la sua ultima maglia del Bolivar indossata in carriera. Tra un lungo abbraccio, un bacio e tante parole di conforto, Juan Miguel Callejón si congeda dal bambino ma non riesce proprio a trattenere le lacrime.