Calendario serie a 2019-20: tutte le giornate di campionato. Juve-Napoli e derby di Roma alla seconda giornata. Milan-Inter alla quarta

CALENDARIO SERIE A 2019/20: TUTTE LE GIORNATE

CALENDARIO SERIE A 2019-20: LE DATE

CALENDARIO SERIE A 2019-20: LE SOSTE E I TURNI INFRASETTIMANALI

Lunedì 29 Luglio 2019, 17:40

Finalmente è arrivato. E' nato il. Ilè il primo atto ufficiale della nuova stagione calcistica. Infatti, il fine settimana del. Prima Giornata subito in salita per Il Napoli che va a Firenze. La Juve campione d'Italia invece, va al Tardini contro il Parma. Ma il clou arriva già alla seconda giornata: con il derby di Roma e Juventus-Napoli. Il Derby di Milano arriva alla quarta giornata, mentre la sempre attesa sfida tra Roma e Juventus si disputerà addirittura all'ultima giornata, esattamente come Lazio-Napoli. Apertura e chiusura del campionato con il botto, insomma.Insomma, il calendario del campionato pone il confronto tra la prima e la seconda dello scorso torneo già alla seconda giornata, in piena estate, quando molti tifosi sono ancora in vacanza, o addirittura sulla via del ritorno. Il match clou tra Napoli e Juventus quindi metterà Maurizio Sarri davanti i suoi ex tifosi proprio all'inizio del campionato. Invece, Antonio Conte tornerà ad affrontare la Juventus con l'Inter alle settima giornata.Come al solito, ilprevede uno stop dopo le prime due giornate per permettere alla Nazionale di affrontare due partite valide per la qualificazione ad Euro2020, cosa che ha costretto le due squadre romane a giocare entrambe in trasferta l'ultima partita di, per permettere all'Uefa di preparete lo Stadio Olimpico per la Kermesse continentale.Le date delnon possono non tenere in considerazione gli Europei del 2020 che si svolgeranno, in parte, anche in Italia. Per questo motivo il campionato inizia il 25 agosto, mentre l'ultima giornata sarà disputata il 24 maggio, per permettere ai ragazzi di mister Mancini di prepararsi in vista del Campionato europeo. E proprio per questo motivo Roma e Lazio non potranno giocare "in casa" l'ultima partita del Torneo, proprio per permettere all'Uefa di preparare lo Stadio Olimpico in vista delle competizione continentale.Per quanto riguarda, invece, la sosta di Natale, dopo la rivoluzione di quest'anno, si torna alle origini, riprendendo un'abitudine durata fino al 2016. Infatti, il 22 dicembre il campionato tornerà infatti a fermarsi per la consueta sosta natalizia, per riprendere poi con le gare il 6 gennaio 2020, il giorno dell'Epifania.Come di consuetudine ilprevede alcune soste, ed alcuni turni infrasettimanali. Le altre soste, oltre a quella natalizia, sono poi fissate l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Tutte le soste sono previste per la Nazionale, che cercherà di qualificarsi e di preparare al meglio EURO2020. La rassegna europea, in occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, vedrà la fase finale aver luogo non in una singola nazione ma in 12 distinte città europee. I turni infrasettimanali saranno tre: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile.