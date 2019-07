Calendario Serie A: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione

CALENDARIO SERIE A 2019/20: LE DATE

CALENDARIO SERIE A 2019/20 LE SOSTE E I TURNI INFRASETTIMANALI

CALENDARIO SERIE A 2019/20 LE NUOVE REGOLE

Venerdì 26 Luglio 2019, 16:14

Manca ormai poco al ritorno della nostra amata. Lunedìci sarà infatti il, atto che segna in maniera ufficiale l'inizio della nuova stagione calcistica. Il canonico rituale si terrà negli studi Sky di Rogoredo a Milano, a partire dalle ore 18.45 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport24 e su Sky Sport Serie A.Quest'anno il calendario ritorna alle origini, riprendendo un'abitudine durata fino al 2016. Il 22 dicembre il campionato tornerà infatti a fermarsi per la consueta sosta natalizia, per riprendere poi con le gare il 6 gennaio 2020, il giorno dell'Epifania. Si comincerà a giocare il, mentre l'ultima giornata sarà disputata il, per permettere ai ragazzi di mister Mancini di prepararsi in vista dell'eventualeLe altresono poi fissate l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Tutte le soste sono previste per la Nazionale, che cercherà di qualificarsi e di preparare al meglio EURO2020. La rassegna europea, in occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, vedrà la fase finale aver luogo non in una singola nazione ma in 12 distinte città europee. Isaranno tre: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile.Come già successo, non potranno esserci derby nè alla prima giornata nè nei turni infrasettimanali.Nelle settimane scorse sono poi state approvate una serie di importanti modifiche al regolamento che entreranno in vigore già nella prossima stagione. Si tratta di diverse ed importanti variazioni che potrebbero significare anche un cambiamento epocale per quel che riguarda il calcio al quale siamo sempre stati abituati. Grazie alle «nuove regole», il gioco potrebbe diventare più veloce, spettacolare e, soprattutto, meno “spezzettato”. Ci sarà infatti una norma che eviterà perdite di tempo: gli arbitri potranno costringere i calciatori ad uscire dal punto più vicino dalla linea perimetrale del campo.Inoltre, anche gli allenatori e i membri dello staff potranno ricevere cartellini (gialli o rossi a seconda della situazione). Un'ulteriore modifica riguarda infine il rinvio da fondo campo: con la nuova regola, i compagni di squadra potranno infatti toccare il pallone anche prima che esca dall’area di rigore.Piccola curiosità: ai blocchi di partenza, nella stagione in cui saranno celebrati i 90 anni dalla nascita del girone unico, ci saranno tutte le 12 squadre che hanno vinto almeno uno Scudetto dal 1929/1930.