Roma, Ibanez piace in Premier: significa tanti soldi per accontentare Mou

Arrivi, ma non solo. La Roma guarda anche al mercato in uscita e negli ultimi giorni si è fatto vivo il Newcastle. Ricevuto subito il no per Pellegrini il club inglese ha invece visto la porta aperta per Ibanez. Il difensore brasiliano si è messo in mostra soprattutto in Conference e viene valutato 30 milioni. Una cifra alta ma in linea con quanto vengono pagati i difensori in Premier. Anche il Tottenham ha chiesto informazioni ricevendo la stessa risposta.

Una cessione porterebbe una plusvalenza molto ricca e la possibilità di riaprire il discorso per Senesi o di pressare il Bologna per Theate. I colpi veri saranno tra centrocampo e attacco dove si respira l'aria di un arrivo «alla Mourinho». A sorpresa quindi. E anche per questo ieri la quota di Cristiano Ronaldo alla Roma è crollata da 66 a 16 per i bookmaker. Sogni di inizio estate? È realtà invece il riscatto di Florenzi al Milan a prezzo scontato (3 milioni) e la richiesta da 5 del Bodo per Solbakken. In dirittura d'arrivo Celik dal Lille. Il ritiro di luglio sarà diviso tra Roma e Portogallo, previste amichevoli con Sporting, Tottenham e Barça.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA