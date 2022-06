Roma, per Celik e Frattesi l'accordo è ad un passo. Campagna abbonamenti da scudetto

Fascia turca e centrocampo di Fidene mentre la campagna abbonamenti fa ancora numeri da scudetto: esaurite le curve, raggiunta quota 35 mila. La Roma è vicinissima alla fumata bianca per Celik e Frattesi. Per il terzino si limano gli ultimi dettagli col Lille che ha accettato 6,8 milioni più bonus mentre il centrocampista aspetta solo la chiamata per firmare il contratto da 2 milioni. Le pretese del Sassuolo si sono abbassate, si può chiudere a 20 milioni (giovani compresi). De Rossi concederà la 16 a Frattesi. Ma a centrocampo ci sarà un altro colpo. In questi giorni la Roma vedrà gli agenti di Ibanez, che poi sono gli stessi di Douglas Luiz. Per il difensore si valutano offerte, anche dalla Liga dove potrebbe essere offerto nel tentativo di arrivare a De Paul messo in vendita dopo l'arrivo di Witsel. Il brasiliano, invece, lascerà l'Aston Villa e piace da tempo a Mou. Si riapre la pista Milan per Veretout dopo lo stop per Sanches. Affari minori: la Roma intasca 1 milione da Milanese alla Cremonese (750 mila) e Fuzato all'Ibiza (300).

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA