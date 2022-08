Roma, è il turno del Gallo: firma e visite per Andrea Belotti. Arriva a parametro zero

di Francesco Balzani

Eccolo il canto del Gallo. Con qualche giorno di ritardo ma poco importa. Andrea Belotti, infatti, è il nuovo colpo della Roma che consegna a Mourinho il vice-Abraham. Un arrivo a parametro zero visto che l’attaccante azzurro era svincolato dal Toro da luglio.

Tanta l’attesa visto che la Roma ha dovuto aspettare la cessione a titolo definitivo di Felix alla Cremonese (8,5 milioni) per poter rispettare la promessa con Belotti che nel frattempo ha rifiutato tante proposte dall’estero. Il Gallo (106 gol in A) si sottoporrà alle visite mediche, firmerà oggi un triennale da circa 3 milioni a stagione e riabbraccerà Dybala e Pellegrini con i quali si è tenuto in contatto tutti i giorni in questo caldo agosto.

Belotti ha voluto solo la Roma, e Mourinho non vedeva l’ora di abbracciarlo dopo averlo chiesto (invano) anche ai tempi del Tottenham. Sabato il Gallo sarà a Torino contro la Juve, ma difficilmente sarà impiegato visto che in questi due mesi si è allenato da solo in Sicilia con uno staff atletico. Un regalo per Mou che ha perso Wijnaldum per infortunio fino a gennaio. A proposito, la Roma è a caccia del sostituto: Paredes, Saul e Tameze i profili cerchiati in rosso. E in difesa può arrivare Diallo dal Psg.

