Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli: «Il mio futuro? Mi vogliono in Spagna e Inghilterra»

Victor Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli. Dopo il poker nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro Sao Tomé e Principe, nella vittoria 10-0 della sua Nigeria, il centravanti ex Lille ha parlato in merito al suo futuro, e ciò che ha detto non piacerà ai tifosi partenopei.

«Mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra però non credo sia il momento giusto per parlarne. Tutto può accadere, ma adesso voglio solo rilassarmi con la mia famiglia e ricaricare le batterie», ha detto Osimhen. «Quando arriverà il momento giusto, parlerò del mio futuro», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 14:34

