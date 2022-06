Lazio, ora bisogna fare cassa: in uscita Muriqi, Vavro ed Escalante

Cedere per sbloccare gli acquisti. Il mercato è già entrato nel vivo e la Lazio di deve trovare ad affrontare il solito problema degli esuberi. Il patron Lotito la scorsa settimana è stato chiaro con il diesse Tare: «La priorità in questo momento è vendere». A pendere come una Spada di Damocle l'ormai noto indice di liquidità che, al momento, non consentirebbe ai biancocelesti di iscriversi al prossimo campionato. Due le strade da percorrere tirare fuori 5 milioni di euro oppure fare cassa con le cessioni, la dead line è il 22 giugno.

Servono quindi le cessioni degli esuberi, sono tre i giocatori che hanno mercato, si tratta di Vavro, Muriqi ed Escalante. Per quanto riguarda l'attaccante, il Maiorca vorrebbe trattenerlo ma gli 11 milioni chiesti da Lotito come ha confermato il Ceo del club spagnolo Alfonso Diaz sono troppi: «Stiamo lavorando ma è solo una questione economica, dobbiamo vedere se possiamo raggiungere le richieste». Il Copenhagen sembra intenzionato a riscattare Vavro per 6 milioni, mentre altri 2 milioni potrebbero arrivare dal Cadice per Escalante.

