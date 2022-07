Lazio, per Sarri in arrivo Gila dal Real Madrid. Romagnoli, ci siamo quasi?

di Enrico Sarzanini

La corsa contro il tempo è iniziata da... tempo. La Lazio ieri è partita alla volta di Auronzo e il patron Claudio Lotito sta facendo di tutto per consegnare a Sarri una squadra competitiva ma il fatto di dover giocare a carte scoperte sta penalizzando le operazioni in entrata: molte società, infatti, conoscendo le necessità in entrata dei biancocelesti sparano alto. Dopo Marcos Antonio e Matteo Cancellieri ieri è arrivato a Roma anche Gila, difensore centrale scuola Real Madrid che questa mattina alle 8 sosterrà le visite mediche in Paideia poi raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro, ma questo non può bastare a tranquillizzare il tecnico biancoceleste che freme per avere altri due centrali (titolari) e soprattutto i due portieri della prossima stagione.

Finalmente chiusa anche l'operazione Casale con il Verona, che salvo ribaltoni dell'ultimo minuto sosterrà le visite in settimana, mancano ancora dei dettagli per Romagnoli: il difensore vuole solo la Lazio e ha congelato tutte le altre offerte, serve trovare la quadra con l'agente Raiola per le commissioni.

Capitolo portieri: ieri call con il Granada per il portoghese Maximiano. L'accordo con il giocatore è stato trovato da qualche giorno manca quello con il club spagnolo retrocesso dalla Liga, è tornata viva la pista che porta a Vicario dell'Empoli, come secondo il preferito resta Provedel dello Spezia. Resta l'amarezza e la preoccupazione di Sarri che lunedì sera non è andato alla presentazione della maglie a Piazza del Popolo.

Nessun caso il tecnico stava preparando con i suoi più stretti collaboratori il ritiro di Auronzo e in un momento delicato come questo ha preferito evitare il contatto sia con giornalisti che con i tifosi che, gioco forza, gli avrebbero chiesto novità di mercato che lui stesso ormai attende da settimane. Non solo perché ormai da tempo i rapporti con il diesse Tare sono molto tesi per l'ingresso nei quadri dirigenziali di Fabiani che ha già iniziato a collaborare con Lotito e nell'ultimo periodo ha avuto contatti frequenti proprio con Sarri per questioni inerenti il mercato. Tare non ha gradito questa intromissione e lo ha fatto presente al patron Lotito, lunedì a Piazza del Popolo ci sarebbe stata una discussione smentita però dalla Lazio in una nota in cui si ribadisce la «considerazione e fiducia della Società e del suo Presidente nel diesse» e allo stesso tempo si conferma l'arrivo di Fabiani nella Lazio Femminile e nella Primavera biancoceleste.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA