Lazio, iscrizione ok. Ora via al mercato e agli abbonamenti: Marcos Antonio ha firmato fino al 2027

Marcos Antonio è sbarcato ieri a Roma. Il primo colpo della Lazio del futuro dopo aver riposato in hotel nel pomeriggio è andato in visita al training Center di Formello poi ha firmato fino al 2027 a 900mila euro netti a stagione, stamani visite mediche di idoneità. Ma la notizia più importante per i tifosi è arrivata in serata direttamente dalla Lega Serie A che ha informato che anche la Lazio ha provveduto agli adempimenti finanziari funzionali al rispetto di tutti i parametri necessari all'iscrizione al prossimo campionato 2022/2023, incluso quindi l'indice di liquidità al 31 marzo scorso già dichiarato illegittimo dal Collegio di garanzia a sezioni unite. Versati dunque i circa 2,5 milioni di euro necessari per mettersi in regola, per fare mercato in entrata però si dovrà cedere. Ieri confronto Sarri-Lotito sul mercato. Ufficiale: dal 23 giugno al via la nuova campagna abbonamenti 22/23: fino al 20 luglio prelazione per gli abbonati alla stagione 19/20.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA