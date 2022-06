Lazio, Lotito rassicura Sarri sul mercato. Ma i tifosi ora sono furiosi

A meno di una settimana dal ritiro Lotito ha tranquillizzato Sarri: prima di Auronzo (5 luglio) avrà almeno un paio dei giocatori che ha chiesto.

E questa potrebbe essere la settimana almeno di Romagnoli: l'ex rossonero vuole la Lazio a tutti i costi tanto che ha congelato le offerte arrivate dall'estero, la differenza tra le parti è davvero minima (300mila euro). Ma per sbloccarlo serve la cessione di Acerbi al Milan. A Milano danno l'affare in via di chiusura, ma non c'è l'accordo tra i due club. Bisogna trovarlo: solo così Lotito potrà regalare a Sarri il primo colpo in difesa. Una volta chiuso Romagnoli, il patron biancoceleste si concentrerà su Casale, altro nome fortemente voluto dal tecnico: sul giocatori ci sono sia Monza che Napoli, il patron del club scaligero ha fatto sapere a Lotito che il giocatore può andare via con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la stessa che un anno fa portò Zaccagni alla Lazio.

Fronte portiere l'Atalanta vuole 18 milioni per Carnesecchi, la Lazio ne offre 12 più 3 di bonus, Lazzari potrebbe rientrare nell'affare a quel punto Marusic andrebbe a tappare quel buco, ma se ne aprirebbe uno a sinistra: a Sarri piacciono Emerson Palmieri e Parisi dell'Empoli. Intanto sui social i tifosi iniziano a spazientirsi: «Siamo alle solite, ogni anno è la stessa storia», il leit motiv dei sostenitori biancocelesti che sperano in un paio di colpi prima del ritiro dove c'è stato un cambio di programma: il 21 luglio niente amchevole con il Venezia ma contro gli sloveni del NK Primorje Ajdov.

