Calciomercato-L'originale: Di Marzio, Bonan e Fayna in cattedra all'Università Cattolica

Oggi nella Cripta dell’Aula Magna dell’, si è svolto l’incontro “Calciomercato - L’originale, quando la notizia diventa spettacolo”, una lezione aperta del Master “Comunicare lo Sport” (Almed) e promossa da Cattolica per lo Sport dedicata all’approfondimento delle dinamiche produttive del programma televisivo di informazione sportiva di, nel quale le trattative di calciomercato costruiscono un format e diventano spettacolo.L’evento, introdotto dalla Prof.ssa Paola Abbiezzi (Direttore didattico del Master Comunicare lo Sport), è stato moderato dal Prof. Giorgio Simonelli (Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), con la partecipazione di Massimo Corcione (giornalista e docente del Master Comunicare lo sport) e dei protagonisti del programma: il conduttore Alessandro Bonan, l’esperto di mercato, Valerio Spinella (in arte Fayna), Davide Bucco (autore) e Roberto Popi Montoli (regista). Durante l’incontro si è parlato dei segreti del successo del format “Calciomercato – L’Originale”, che tornerà in onda dal 7 al 31 gennaio 2020 alle ore 23 su Sky Sport Serie A.