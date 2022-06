La Juve ci prova con Zaniolo, ma la Roma vuole solo cash. Bianconeri a un passo da Kostic

Di Maria e la Juventus non sono mai stati così vicini. Questione di dettagli, assicurano dall'entourage del Fideo, pronto a firmare un contratto annuale da 7 milioni più bonus. C'è anche l'indizio social: la moglie dell'argentino, Jorgelina Cardoso, da ieri segue il profilo Instagram del club bianconero. Sinistro fatato e dribbling mortifero: dopo Pogba, ecco un'altra grande iniezione di qualità a parametro zero per l'attacco che verrà completato da Vlahovic e probabilmente da Kostic, in attesa del rientro di Chiesa (tra settembre e ottobre).

La Juve è pronta a versare all'Eintracht Francoforte circa 15 milioni per Kostic, che ha dato l'ok a un triennale da 2,5 milioni più bonus. Si scalda anche la trattativa per Zaniolo. La Juve sta provando a inserire nell'affare con la Roma la contropartita Arthur, profilo che non dispiace a Mourinho. Sul piatto potrebbe altrimenti finire uno tra Kean, Fagioli o Rovella. I giallorossi vorrebbero però solo cash e valutano Zaniolo intorno ai 60 milioni. Troppi per la Signora, a meno di una cessione di De Ligt, costretto dal contratto in scadenza nel 2024 a decidere il suo futuro prossimo: rinnovo (complesso) o cessione (possibile anche a meno dei 125 milioni della clausola).

Tra oggi e domani nuovo affondo del Chelsea, dopo la prima proposta (respinta) da 45 milioni più il cartellino di Werner. Ma sullo sfondo c'è anche lo United. In caso di addio a De Ligt, i bianconeri tenteranno di regalarsi un centrale affidabile come Koulibaly o Gabriel.

Intanto la Juve si avvicina ad ampie falcate al terzino sinistro classe 2000 Cambiaso, valutato una decina di milioni dal Genoa. I bianconeri, sorpassate Inter e Atalanta, offrono 5 milioni più una contropartita tecnica come Brunori oppure Dragusin.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 08:47

