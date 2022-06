Juve, l'esterno Molina ultima tentazione per Allegri. Ma l'Udinese spara 30 milioni

Il derby d'Italia si gioca sul mercato. Tra sorpassi, colpi bassi e manovre di disturbo. La Juve è stata superata nella corsa per Udogie dall'Inter, a sua volta scavalcata dai bianconeri nella caccia a Molina.

L'argentino piace molto perché è giovane (24 anni) e si accontenterebbe di un ingaggio sostenibile (2,5 milioni). Il problema è la distanza tra la prima offerta (15 milioni) e la richiesta dell'Udinese (30 milioni). Urge un rilancio corposo o l'inserimento di una contropartita tecnica gradita ai friulani. L'ad nerazzurro Marotta è sempre più vicino all'ormai ex bianconero Dybala. E dopo aver sondato Bellanova ora accelera per Cambiaso, altri profili graditi alla Continassa.

Al contrario, la Juve ieri ha chiesto informazioni su Nandez, centrocampista del Cagliari già finito in orbita interista. Intanto la Signora tiene viva l'opzione Dzeko, entrato nella lunga lista dei possibili vice Vlahovic. I bookmakers quotano a 5 l'approdo del centravanti interista a Torino. Stessa quota per il suo trasferimento al Real Madrid, alla ricerca di un sostituto di Benzema. Il contratto di Dzeko scadrà nel 2023 come quello del centrocampista Fabian Ruiz, entrato nei radar juventini. Il problema è che il Napoli non fa sconti (come per Koulibaly) e per lo spagnolo chiede una trentina di milioni. Troppi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 08:27

